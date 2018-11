Cosenza, fondi per fornitura gratuita o semi di libri di testo

Trebisacce – “Il contributo stanziato dalla Regione Calabria a favore del nostro Comune per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019 rappresenta un ulteriore risultato del costante lavoro e del proficuo impegno dell’amministrazione comunale in tema di scuola e istruzione“. Commenta così l’assessore all’istruzione, Roberta Romanelli (nella foto), l’aumento del finanziamento regionale, che passa da circa € 30.000 a € 65.770. “Non è un caso che la cifra stanziata per l’anno scolastico in corso sia stata incrementata in modo così considerevole – continua l’assessore Romanelli – rispetto a quella degli anni passati. I fattori che hanno permesso il conseguimento di tale risultato sono infatti tutti riconducibili all’attività amministrativa e alla qualità dei servizi offerti. In primo luogo, un’attenta e tempestiva rendicontazione di tutti i servizi previsti all’interno di un piano di diritto allo studio elaborato e pensato per gli studenti che frequentano le nostre scuole inviato alla regione da parte degli uffici preposti, coordinati e diretti dalla Responsabile dell’Area, Dr.ssa Carmela Vitale, ma anche un aumento delle iscrizioni presso gli istituti cittadini, i quali evidentemente attraggono gli studenti per la qualità della propria offerta formativa. Conseguenza pratica della crescita del finanziamento sarà la possibilità di poter soddisfare con i fondi regionali tutte le domande che saranno presentate, a differenza dell’anno scorso, quando il surplus di spesa necessaria a soddisfare tutte le richieste venne coperto ricorrendo a fondi comunali di bilancio”. Tutte le indicazioni relative alla presentazione della domanda per beneficiare della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo sono consultabili sul sito internet del Comune di Trebisacce .

Termine perentorio per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2018.