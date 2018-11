Premio alla Scuola d’Infanzia “Passi d’oro” dell’Università della Calabria

Una commissione di esperti, con rappresentanti del MIUR, dell’Ufficio scolastico regionale Ligure e della Regione Liguria, ha conferito alla Scuola d’Infanzia “Passi d’oro” dell’Università della Calabria, il primo premio nazionale per un progetto presentato nell’ambito del concorso “Genova nel cuore”. Al concorso, promosso dal MIUR con l’obiettivo di ricordare la tragedia avvenuta nel capoluogo ligure lo scorso 14 agosto, hanno partecipato scuole di ogni ordine e grado, sottoponendo al vaglio della commissione un totale di 1400 progetti. Si tratta dunque di un importante e significativo riconoscimento, conferito nell’ambito della manifestazione “Orientamenti” che, in una maratona di tre giorni, dal 13 al 15 novembre, ha raccolto a Genova oltre 30000 presenze.

Il premio è stato ritirato da Nika e Francesco, in rappresentanza della classe terza della Scuola d’Infanzia che, coadiuvata dalle insegnanti, ha realizzato il progetto vincitore della competizione. Ad accompagnarli, le mamme e la maestra Anna Falcone, che ha sottolineato come il lavoro sia stato frutto della grande partecipazione emotiva e della spontaneità dei bambini.

Presente alla cerimonia anche la Delegata del Rettore al Polo d’Infanzia dell’Università della Calabria, Prof.ssa Antonella Guzzo, la quale ha evidenziato come i disegni realizzati dai bambini, nella loro semplicità delle linee e dei colori, riescano a esprimere una vicinanza al dolore dei genovesi autentica e profonda. “Siamo tornati da Genova carichi di entusiasmo e forti emozioni” – tiene a sottolineare la Prof.ssa Guzzo – “ma anche con la consapevolezza che questi riconoscimenti sono il risultato di un complesso lavoro di squadra. È dal 2014, infatti, che assieme alla dottoressa Luzza, referente per le cooperative Vibosalus e Vitasi vincitrici del bando di affidamento del Polo d’Infanzia, e a tutto il team di “Passi d’oro” lavoriamo intensamente per fornire un’offerta educativa d’eccellenza.