Isola d’Elba, viva l’amicizia

Con una bellissima foto scattata a Berlino allo Schloss Charlottenburg, la studentessa dell’ITCG Cerboni Chiara Pileri, al quinto anno dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, ha vinto il foto contest nella categoria “Amicizia”, organizzato dalla Camera di Commercio di Livorno, a conclusione del progetto CO.S.MO (Coastal Students’ Mobility). Chiara, insieme ad altri 203 giovani studenti delle province di Livorno e Grosseto, nella scorsa estate ha vissuto una esperienza di stage in Germania. Il 30 novembre, tutti i partecipanti, sono stati invitati a Livorno dai responsabili del Progetto CO.S.MO. per uno scambio di esperienze, impressioni e curiosità.

Dalle parole di Chiara Pileri emerge la gioia per il premio ricevuto a coronamento di una proficua esperienza di stage a Berlino “Inaspettatamente ho vinto per la categoria Amicizia il foto contest. Il premio consiste in una Polaroid. Sono molto contenta per questa vittoria e ringrazio calorosamente la Camera di Commercio di Livorno e l’ITCG Cerboni per avermi dato la possibilità, anzi l’opportunità di partecipare al progetto CO.S.MO. Ringrazio anche i miei compagni di viaggio, sempre gentili e affettuosi. Si è creato un legame molto forte che, nonostante la distanza, si va sempre più rafforzando”.

L’incontro di Livorno è stato anche l’occasione per un altro studente del Cerboni, Matteo Corsi della V B Turismo, di dare voce alla sua esperienza di stage a Tenerife “A Livorno ho preso parte al Talk Show, con altri 7 studenti, davanti ad una platea di più di 200 partecipanti. Ho avuto modo di raccontare ciò che ho vissuto sull’isola delle Canarie. E’ stata una avventura molto formativa, mi ha reso più autonomo, ho dovuto affrontare tutti i problemi che si presentavano sin da subito e da solo, senza l’aiuto di familiari o amici. Sono ritornato in Italia con una certezza in più, ho maggiore chiarezza su cosa vorrei fare da grande. Nell’immediato comunque spero in una seconda esperienza all’estero e questa volta in un front office a contatto con la clientela”.

Insieme a Chiara Pileri e Matteo Corsi erano presenti all’incontro di Livorno anche Costanzo Chiara e Del Nero Francesca della V A Turismo, Galli Beatrice, Paoli Chiara, Sposato Romy e Braschi Sara della V B Turismo, Lazaroiu Gina e Scaturchio Azzurra della V A Amministrazione Finanza e Marketing. Gli studenti sono stati accompagnati dalle professoresse Gabriella Bagiardi e Marida Burrascano.

Emanuela De Domenico