Marciana Marina: i Carabinieri arrestano una donna in possesso di oltre 1 kg di hashish

Nel corso di un’attività di polizia giudiziaria condotta dai carabinieri della Stazione di Marciana Marina e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio, coadiuvati dalla Stazione CC di Campo Elba, una 30enne di Marciana Marina è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione arriva al termine di una serie di appostamenti e pedinamenti nei confronti di soggetti gravitanti nel mondo del traffico illecito di sostanze stupefacenti, effettuati dai carabinieri della locale Stazione, grazie ai quali si è riusciti ad individuare nella donna un soggetto degno di attenzione.

Gli ulteriori accertamenti effettuati dai militari del Nucleo Operativo in perfetta sinergia con quelli della Stazione di Marciana Marina permettevano di avvalorare la tesi investigativa e stabilire il piano d’azione. Pertanto, alle prime luci di ieri, è scattato il blitz nell’appartamento con l’ausilio dei carabinieri del Nucleo Cinofili di Pisa che si è concluso positivamente: infatti, il cane Lion ha subito scovato, appena entrato, un panetto di 100gr circa di hashish che era nascosto nel vano di un tavolo da cucina allungabile.

Vistasi scoperta, la donna, accampando delle scuse, chiedeva ai militari di uscire nel cortile per “prendere aria” ma i carabinieri del posto, perfetti conoscitori delle personalità al loro cospetto, insospettiti, la seguivano e scoprivano che invece di riprendersi la 30enne si era recata nella vicina lavanderia per tentare di recuperare e nascondere altri 10 panetti, di 100gr circa di hashish ognuno, che aveva occultato dietro la lavatrice. Nel corso della perquisizione, i carabinieri rinvenivano anche un bilancino di precisione e la somma in contanti di oltre 800 euro, che venivano sequestrati insieme alla droga.

Con oltre 1 kg di hashish detenuto, per la donna sono scattate le manette e la dichiarazione in stato di arresto per la quale dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria labronica.