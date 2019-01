A Rende torna la Befana del Vigile

Ecco che a Rende torna per la quarta edizione la Befana del Vigile, la manifestazione di solidarietà voluta dall’amministrazione comunale guidata da Marcello Manna.

Il 6 gennaio in piazza San Carlo Borromeo dalle 10 alle 13 sulla classica pedana del vigile, ubicata davanti alla chiesa Borromeo, i cittadini potranno lasciare un dono, mostrare un segno di attenzione verso chi versa in difficoltà economiche. Potranno essere donati giochi e generi alimentari di prima necessità, che nei giorni successivi saranno poi distribuiti dai vigili urbani alle famiglie rendesi meno abbienti. La Befana del Vigile è una tradizione ancora viva in molte città del Nord, ma quasi scomparsa altrove ed è stata ripresa dall’amministrazione Manna. “Voglio ringraziare, a nome di tutta l’amministrazione comunale, la polizia municipale di Rende per l’impegno e la passione con cui ogni anno si dedica alla Befana del Vigile. Abbiamo fortemente voluto riprendere questa tradizione, che era andata persa negli anni, perché siamo convinti che anche attraverso questi gesti di solidarietà, si rinsaldi il legame tra istituzioni e cittadini. Il traffico della solidarietà è cresciuto in queste 4 edizioni – sottolinea ancora il sindaco – siamo sicuri che anche quest’anno i cittadini e le aziende del territorio, sempre molto sensibili ai temi della solidarietà, contribuiranno a rendere indimenticabile questo giornata con la quale chiudiamo le attività delle festività natalizie.”