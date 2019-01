Rende, il Giorno della Memoria 2019

Oggi, di fronte alla preoccupante crescita della xenofobia e dell’egoismo sovranista, è particolarmente importante ricordare Auschwitz e commemorare le vittime dello sterminio in un confronto franco con i giovani. In questa ottica, quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Rende ricorderà la Shoah in collaborazione con le scuole superiori della città: 14 gennaio, ore 9:00-13:00, Auditorium Giovanni Paolo II, ITE “Vincenzo Cosentino”, la cerimonia inaugurale della Mostra Itinerante

Viaggio nella Memoria – Binario 21,

che resterà aperta fino al 26 gennaio.

Dal famigerato Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, negli anni 1943-45, caricati su vagoni bestiame, centinaia di ebrei e deportati politici furono deportati ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Bergen-Belsen e altri. Oggi, il binario ospita il Memoriale della Shoah, «un luogo di memoria e un luogo di dialogo e incontro tra religioni, etnie e culture diverse»

15 gennaio, ore 9:00-13:00, Sala Tokyo, Museo del Presente

con il Liceo Classico “Gioacchino da Fiore”

Tavola Rotonda

Come ricominciare a pensare dopo Auschwitz?