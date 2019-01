Al teatro di Trebisacce arriva Giovanni Cacioppo

Nuovo appuntamento col grande teatro comico a Trebisacce: al CineTeatro Gatto, nell’ambito della Stagione Teatrale della Città di Trebisacce, arriva Giovanni Cacioppo con lo spettacolo “Ho scagliato la prima pietra”.

Ho scagliato la prima pietra è uno spettacolo scritto ed interpretato da Giovanni Cacioppo.

La pièce teatrale vuole essere un’analisi di costume e delle abitudini sociali inerenti alla nostra epoca, naturalmente trattate con chiave ironica. Uno spaccato divertente sull’uomo di oggi, sulle situazioni paradossali della vita quotidiana e sulla dipendenza mediatica, con particolare riferimento all’uso eccessivo dei social network.

Cacioppo, celebre comico di “Zelig” e “Colorado” e attore di film di successo con Aldo, Giovanni e Giacomo, Claudio Bisio e Vincenzo Salemme, calcherà il palco per un’ora e mezza di umorismo travolgente.

Appuntamento dunque per venerdi 25 gennaio, alle ore 21.00, presso il CineTeatro Gatto di Trebisacce per la Stagione Teatrale della Città di Trebisacce.

La stagione teatrale Città di Trebisacce, curata dal direttore artistico Andrea Solano per Creativa Srl, è patrocinata e sponsorizzata dall’amministrazione comunale di Trebisacce.