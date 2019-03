E’ OPERATIVA DAl PRIMO MARZO LA PIATTAFORMA REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE LOCAZIONI TURISTICHE. RICORDIAMO CHE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE E’ A DISPOSIZIONE PER TUTTE LE PRATICHE NECESSARIE PER L’OTTENIMENTO DELLE RELATIVE CREDENZIALI. SI EVIDENZIA CHE ANCHE PER COLORO CHE AVEVANO GIA’ PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE AI COMUNI TRAMITE PEC, CI SARA’ LA NECESSITA’ DI PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIONALE. L’ADEMPIMENTO DIVIENE OBBLIGATORIO IN QUANTO DOVRA’ ESSERE REGISTRATO OGNI SINGOLO APPARTAMENTO; AL TERMINE DELLA REGISTRAZIONE A OGNI ALLOGGIO VERRA’ ASSEGNATO UNO SPECIFICO CODICE DI IDENTIFICAZIONE UTILIZZABILE PER L’INVIO DEI DATI STATISTICI.