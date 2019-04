Il Cigno Verde sostiene “Plastica buuu!” della Scuola d’Infanzia di San Giovanni

Portoferraio (Livorno) – La Scuola dell’Infanzia di San Giovanni, a Portoferraio, ha deciso di diventare la prima scuola “Plastic Free” dell’Isola d’Elba, e una delle prime scuole d’infanzia in tutta Italia. Il progetto si chiama “Plastica buuu!” e avrà il patrocinio di Legambiente un innovativo progetto di grande valore e attualità intitolato.

La presidente del Circolo Legambiente Arcipelago Toscano, Maria Frangioni, commenta: «L’azione intrapresa dalla mamme e dai papà dei bambini della scuola dell’Infanzia di San Giovanni ha un altissimo valore educativo, perché si occupa primariamente del futuro delle giovani generazioni, affrontando un tema cogente dei nostri tempi, quello della gestione dei rifiuti, e perché trasmette ai nostri figli l’importanza di intervenire in prima persona, con gesti semplici ma di grande efficacia nella risoluzione del problema.

Rilevante anche il processo di attuazione del progetto, caratterizzato dall’attiva collaborazione tra famiglie e insegnanti, che ha portato a una veloce realizzazione del primo asilo “plastic free” dell’Elba, uno tra i primi in Italia».

La Frangioni conclude: «Come presidente del Circolo Arcipelago Toscano di Legambiente, associazione fondata sulla partecipazione e la cittadinanza attiva, che considera ogni individuo un valido ed efficace motore del cambiamento verso una società più sostenibile, equa e attenta agli equilibri ecologici, sostengo con entusiasmo tale progetto e auspico che possa essere replicato velocemente anche in altre scuole dell’isola. Essere stata a fianco della scuola venerdì scorso, per la manifestazione dei giovani “Fridays For Future” ha rappresentato una grande emozione e una forte speranza per il futuro».