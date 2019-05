Laboratorio teatrale del “Foresi” al premio Gaber di Arcidosso

Hanno partecipato alle categorie danza e teatro, gli studenti delle Perle dell’Arcipelago diretti dalla docente di scienze motorie Ilaria Chirici. Ad Arcidosso, organizzato dal Teatro Stabile di Grosseto, si è svolta la decima edizione del Premio Giorgio Gaber, a cui partecipano scuole italiane di ogni ordine e grado. Per tre giorni i ragazzi hanno partecipano ai laboratori condotti da esperti teatrali, alla visione di spettacoli in concorso, ad attività di gemellaggio con le altre scuole.

Gli studenti del laboratorio teatrale del Foresi, per la danza, hanno presentato un mix coreografico dal titolo “Parole rosse”, dedicato alla rinascita e strettamente legato al tema dell’apertura a nuovi orizzonti, con le ballerine Sara Retali, Rossella Pagano, Giada Guidi, Asia Mancini.

Per il teatro, invece, la produzione portata in scena ha visto la presenza continua sul palco di 32 ragazzi che hanno dato vita a sequenze di teatro-danza corali e di forte impatto emozionale e scenografico. L’opera, dal titolo “L’orizzonte che mi accoglie quando mi allontano”, ha come tema il confronto tra passato e presente, in un’ottica dedicata alla voglia di scoprire obiettivi lontani, varcando ogni porta e mettendosi in gioco.

“Lo spettacolo – sottolinea la prof.ssa Chirici – ha suscitato notevole interesse da parte del pubblico in platea che lo ha commentato come un atto di forza e di coraggio e di grande impulso energetico. Soprattutto è stato valorizzato per la forte empatia che caratterizza il gruppo”.

Durante questi tre giorni i ragazzi hanno partecipato alla premiazione dell’edizione 2018, ricevendo una targa come Primo Classificato nella scorsa edizione per la sezione Cinema e il Primo Premio assoluto nella classifica generale finale.

Di seguito l’elenco dei ragazzi delle Perle dell’Arcipelago: Asia Marinari, Melania Muti, Margherita Calonaci, Matilde Piacentini, Camilla Giannullo, Francesco Pasquini, Claudia Miliani, Giovanni Zottola, Rossella Pagano, Michele Schiavone, Giada Guidi, Pietro Diversi, Marco Velasco, Marco Bastianelli, Domitilla Palombo, Bianca Zottola, Emma Prignacca, Luca Velasco, Evelin Lupi, Elena Carletti, Martina Ventri, Alice Paolini, Luca Del Torto, Erica Stiavetti, Sofia Siviero, Rachele Lisai, Margherita Nannini, Asia Mancini, Livia Martorella, Penelope Messina, Veronica Malqui, Sara Retali e Sony Gentini.