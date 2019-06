Al via il ripristino della strada del Piano

È stato completato e consegnato al Comune di Rio il progetto preliminare dei lavori di ripristino della strada provinciale del Piano, collassata più di sei anni fa a causa del fenomeno del sink hole.

La soluzione individuata dai progettisti, dopo i necessari approfondimenti geologici, prevede una struttura palificata di grosso diametro e di profondità variabile reggente una adeguata soletta, in grado di ovviare completamente ai pericoli di ulteriori sprofondamenti. Il costo presunto dell’intervento sarà di poco superiore ai 700.000 euro.

“È un’ottima notizia ed è un passo avanti fondamentale per mantenere la promessa fatta in campagna elettorale” commenta il Sindaco Corsini. ” Il Comune – prosegue il Sindaco – ha fatto la sua parte, rompendo il blocco. Ora il progetto sarà consegnato alla Provincia per i successivi passaggi di sua competenza e se la Provincia manterrà i suoi impegni, cosa di cui non dubito visto lo spirito di collaborazione sempre dimostrato, i lavori potrebbero partire già il prossimo anno e consentire al territorio il ritorno ad una normalità che sembrava perduta”.