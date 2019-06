Ovunque tu vada, goditi le vacanze

Nella rete delle FARMACIE SPECIALIZZATE di Farmacisti Preparatori consulenze personalizzate e informazioni sanitarie per viaggiare in sicurezza in tutte le mete del mondo.

Per tutto il periodo estivo, nelle oltre 600 FARMACIE SPECIALIZZATE di Farmacisti Preparatori è attivo il servizio “Farmacia in viaggio”: consigli specifici per affrontare viaggi e vacanze in completa sicurezza, sia in base alla meta di destinazione scelta sia in base alle specifiche esigenze delle singole persone.

Oltre al consiglio del farmacista, chi visiterà le FARMACIE SPECIALIZZATE da giugno a settembre riceverà pratici manualetti informativi sulla sicurezza in viaggio. Ognuno di questi vademecum riguarda una zona diversa del mondo, con informazioni preziose per viaggiare sicuri ovunque, evitando spiacevoli inconvenienti.

“È molto importante affrontare i viaggi in maniera consapevole e con le giuste informazioni sulla meta in cui si è scelto di trascorrere le vacanze” spiega il Dottor Paolo Borgarelli, amministratore nazionale delle FARMACIE SPECIALIZZATE, che prosegue: “Suggerimenti mirati che tengano conto delle specifiche necessità delle persone, oltre a indicazioni puntuali sulle peculiarità della zona in cui si è diretti, permettono di trascorrere le vacanze evitando spiacevoli inconvenienti. Il network delle FARMACIE SPECIALIZZATE è da sempre in prima linea nell’informazione sanitaria e nella prevenzione, anche su questo fronte.”

Il servizio “Farmacia in viaggio” offre proprio questo: informazioni pratiche su quali sono i rischi maggiori che riguardano le varie zone del mondo, sulle precauzioni da seguire, sulle norme igieniche, su quali sono i vaccini raccomandati, su cosa mangiare, sui farmaci che in zona non si trovano e sui prodotti salva-vacanza.

Le Farmacie aderenti all’iniziativa in provincia di Livorno sono:

Farmacia Dal Canto – Borgo Cappuccini, 36 – Livorno

Farmacia Giusti – Piazza De Sanctis, 10 – Porto Azzurro

Farmacia Taglierani – Via Berlinguer, 23/25 – Rosignano Solvay ​​​

FARMACIE SPECIALIZZATE DI FARMACISTI PREPARATORI

Le Farmacie Specializzate hanno scelto di evolvere il loro ruolo di Farmacisti Preparatori, proponendo un progetto ampio e innovativo, per un livello più alto di servizio, di preparazione e di competenza.

Nascono così le Farmacie Specializzate.

Specializzate per migliorare sempre la capacità di comprensione delle diverse esigenze.

Specializzate nel fornire servizi utili, frutto di una formazione approfondita.

Specializzate nel dare i migliori consigli attraverso le nostre reali esperienze.