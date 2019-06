Carolei, festa d’estate alla cooperativa Arcadinoè

Festa d’estate la cooperativa agricola “Arcadinoè”, che svolge attività multifunzionali di carattere sociale, con un variegato happening inaugurerà la stagione con la decima edizione della “Festa d’Estate”. L’iniziativa si terrà nella sede della cooperativa in località Serre Vadue nel Comune di Carolei (CS) a partire dalle ore 18,00. Ricco il programma che coinvolgerà grandi e piccoli con appositi spazi bimbi con percorso fattoria, giro trattore, educazione ambientale. Ma ci saranno anche stand gastronomici con prodotti della cooperativa e del territorio e tanta buona musica live. “Sarà una serata – ha dichiarato il presidente della Cooperativa Alessandro Scazziota – con sapori, suoni e profumi locali, che con il pieno coinvolgimento delle persone, diventerà una serata magica all’insegna del relax e del sano divertimento e che incrocerà le aspettative e i gusti di tutti.”. La Cooperativa “Arcadinoè” è socia di UE:COOP ed è accreditata come punto vendita di Campagna Amica – Coldiretti. Produce ortaggi in serra e in pieno campo, svolge attività di fattoria didattica con un rapporto speciale con le scuole, di agriasilo e organizza anche agrifeste di compleanno e altro che diventano feste dell’amicizia. Accoglie ragazzi diversamente abili e adulti che non rientrano nei servizi di protezione sociale. “E’ un esempio concreto di multifunzionalità – afferma Franco Aceto presidente di Coldiretti Calabria – queste, prosegue, sono iniziative imprenditoriale che seguiamo con grande attenzione poiché convinti che oltre a creare occasioni di lavoro vero contribuiscono a vivacizzare e valorizzare i nostri territori”. Ed allora: domani sera tutti alla cooperativa Arcadinoè!