La grande musica apre al Centro Metropolis la stagione dei live in Calabria

Immenso successo, per il concerto gratuito che ogni anno il Centro Commerciale Metropolis offre ai suoi amici clienti ed al territorio tutto.

A regalare musica e magia il grande Max Gazzè alla seconda tappa del suo nuovo tour estivo “Max Gazzè on the road”, in cui l’artista porta in giro il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit.

Il concerto che, di fatto, apre la stagione estiva sia rendese che calabrese, ha letteralmente inondato di fans, appassionati e curiosi la piazza con doppio accesso alla galleria di Metropolis, che, per l’occasione ha promosso un’apertura straordinaria della struttura fino all’1 di notte con sconti e promozioni nelle attività commerciali

Max Gazzè si è confermato un performer straordinario, non deludendo la folla rendese; colpita favorevolmente, in particolare, dai modi affabili dell’artista che oltre ad aver dialogato e coinvolto il pubblico prima e dopo ogni pezzo, ha dedicato alle decine di migliaia di presenti oltre due ore di spettacolo, fermandosi poi, a mezzanotte inoltrata, con fans e giornalisti.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore del Centro Commerciale rendese, Giuseppe Belmonte: “ogni anno quello che ci spinge è la voglia di regalare una serata speciale all’intero nostro territorio che ogni giorno dimostra affetto e familiarità verso Metropolis; il Centro non è solo votato allo shopping ma è ormai un luogo di ritrovo, di aggregazione, un punto di riferimento geografico per turisti, una vetrina pubblicitaria per le aziende, uno spazio amico e sicuro per le famiglie. È bellissimo per noi constatare, anno dopo anno, quanto questo evento sia atteso e quanta partecipazione riesca a suscitare.” – moltissimi, infatti, hanno raggiunto il centro anche da molto lontano per godersi le note di Gazzè e trascorrere così una serata diversa – “Voglio ringraziare il Team Metropolis e tutte le professionalità coinvolte, in particolare le Forze dell’Ordine, il Sindaco di Rende, la Polizia Municipale, e tutte le figure Istituzionali presenti, per la grande disponibilità dimostrataci: un risultato come questo infatti non si raggiunge se non con una squadra d’élite, competente ed affiatata, che sa lavorare in sinergia.”

Anche il neo-rieletto Sindaco di Rende, Marcello Manna, presente al concerto, si è espresso con parole lusinghiere lodando la grande professionalità con cui vengono sempre organizzati gli eventi di Metropolis e sottolineando il ruolo strategico che il centro commerciale svolge in e per la città che amministra.