Rende, manifestazione d’interesse per il cartellone di settembre

E’ scaduto il termine per la presentazione delle domande alla manifestazione d’interesse “per la composizione del cartellone di eventi del Settembre Rendese 2019”. Un Settembre Rendese che anche ,per questa stagione, si presenta ai nastri di partenza con un progetto chiaro e l’idea di condivisione più alta possibile. Le piazze di Rende ,con le location naturali per concerti e manifestazioni, si alterneranno con quel borgo antico che sarà meta degli appassionati di musica, di curiosi e di turisti desiderosi di vedere le bellezze del centro storico. Il sindaco di Rende Marcello Manna non nasconde la sua soddisfazione nel vedere lo staff del Settembre Rendese già a lavoro: “Un evento che deve essere curato sempre di più in ogni minimo dettaglio. Il mio sogno resta sempre quello di un cartellone unico con tutte le città che fanno parte dell’area urbana. In questi anni lavorerò per arrivare al risultato desiderato e mi muoverò in questa direzione cercando di fare sintesi con Cosenza, Castrolibero e Montalto”.