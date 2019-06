Terza spedizione di Calabria Avventura

La prima tappa su Cosenza è stata lo scorso 25 maggio visitando il Chiostro San Domenico, il Teatro Rendano e il Museo Multimendiale.

Per la seconda tappa su Cosenza, l’itinerario è molto ricco e prevede varie soste: il Palazzo della Provincia, Piazza XV Marzo, il Museo dei Brettii e degli Enotri un polo culturale che accoglie mostre temporanee, il Planetario più imponente e innovativo d’Italia, il Ponte di Calatrava, Piazza XI Settembre, Corso Mazzini per percorrere il Museo all’aperto Mab e per ammirare la mostra Cracking Art che ha invaso da pochi giorni Cosenza e infine l’affascinante Castello Svevo.

Per pranzo, le ragazze saranno ospiti al ristorante “A Cantina Cusentina” a Corso Plebiscito.

Domenica 23 giugno sarà a Saracena, ospite all’evento Calabria Orienteering organizzato dal presidente della Polisportiva Valle Argentino, Angelo Napolitano

Calabriavventura è il primo tourist – docu – reality che mira al rafforzamento dell’immagine del territorio valorizzando le risorse del luogo e si concretizzerà in un programma televisivo.

Nel frattempo seguite Calabriavventura sui principali social networks dove saranno pubblicati tutti i backstage delle giornate.