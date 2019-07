Lions club rinnova le cariche all’Isola d’Elba

Si è concluso con la celebrazione della 51a Charter Night, il tradizionale incontro di fine giugno organizzato dal Lions Club Isola d’Elba, l’anno sociale 2018-2019 che ha comportato l’annullamento, come da regolamento, di tutte le cariche direttive per lasciare la guida del sodalizio sino al giungo 2020 al nuovo Consiglio che risulta così composto: Presidente Alessandro Moretti, Past Presidente Gabriella Solari, 1° V. Presidente Ciro Satto, 2° V. Presidente Roberto Forti, Segretario Gabriella Solari, Tesoriere Luciano Ricci, Cerimoniere Francesco Andreani, Censore Piero Paolini, Comunicazione Vittorio G. Falanca, Inf. Technology Marcello Bargellini, Consiglieri: Filippo Arcucci, Antonio Arrighi, Giorgio Barsotti, Luca Bartolini, Elvio Bolano, Ennio Cervini, Antonella Giuzio, Umberto Innocenti, Corrado La Rosa.

Trapelava chiaramente l’emozione nell’ultimo intervento di Gabriella Solari per il “Passaggio della campana”, ma anche la soddisfazione per un’annata ricca di eventi, molti dei quali aperti al pubblico, che hanno spaziato dall’ambito locale, per portare all’attenzione della cittadinanza le problematiche del nostro territorio, a quelliodistrettuale, nazionale ed internazionale secondo i temi e le indicazioni proposti dal Distretto 108LA Toscana, dal Multidistretto 108 Italy e dalla sede centrale di Oakbrook Ill. USA.

Anche nel discorso, pronunciato dall’avv. Alessandro Moretti per l’assunzione di questo impegnativo incarico e per ringraziare i componenti del Consiglio per aver accettato di accompagnarlo e supportarlo nello svolgimento del mandato annuale, erano evidenti emozione insieme a soddisfazione per la fiducia e la stima che tutto il Club gli ha dimostrato.

Sono seguiti i saluti del 1° Vice Governatore Distrettuale Marco Busini e del Sindaco di Portoferraio di recente nomina Angelo Zini che, nella sua prima partecipazione ad una cerimonia ufficiale, ha espresso l’apprezzamento per la laboriosità dei lions esortandoli a proseguire nella loro opera di sostegno anche nei confronti della comunità cittadina.

All’evento, oltre ad Autorità, soci lions ed ospiti, ha presenziato il Governatore Distrettuale Daniele Greco, anch’egli uscente, che, nel corso della sua allocuzione, che come da prassi si è tenuta a chiusura dell’incontro, ha sottolineato l’intensa attività svolta dai lions elbani, la loro vicinanza alle Autorità, alle Forze dell’Ordine ed a tutta la cittadinanza, operosità che ha valso al Club due riconoscimenti giunti direttamente dalla Sede Centrale americana sotto forma di adesivi da applicare sul gonfalone sociale, per aver centrato i quattro obiettivi proposti dalla Lions International e per i risultati ottenuti con i service dedicati alla lotta contro il diabete.

L’alto tenore lionistico dell’evento ha offerto l’occasione per l’ammissione di due nuovi soci: Marco Mortula e Gabriele Ricci, ai quali Greco ha personalmente voluto appuntare il distintivo.

Nel corso della serata a soci ed ospiti è stato distribuito il Notiziario del Club riguardante l’ultimo semestre dell’anno sociale.