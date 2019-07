Patresi, lavori al molo

Semidistrutta da violente mareggiate, la marina-moletto di Patresi, una delle località balneari più frequentate e più amate della Costa occidentale elbana, fatica a riprendersi. Da metà maggio, proprio in avvio della stagione turistica, un cantiere aperto dal Comune di Marciana è sotto pressione con radicali opere strutturali sopra e sotto la storica piattaforma in cemento e con delicati interventi sottomarini di sommozzatori per consolidare la natura scogliosa dei luoghi malridotti dai colpi di mare in burrasca.In sella da poche settimane, il nuovo sindaco di Marciana, Simone Barbi, assicura che si stanno facendo salti mortali per restituire il prima possibile l’agibilità del posto nell’incanto del paesaggio mozzafiato di Patresi, per salvare la stagione dei bagni e dei tuffi ininterrotta da oltre 50 anni, e per andare incontro alle aspettative di una affezionata clientela internazionale che da generazioni trascorre l’estate nel golfo dai tramonti interminabili e con vista sulla Corsica. (da “Il Tirreno”)