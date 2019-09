Elba film festival è pronto, scatta dall’11 febbraio

ELBA FILM FESTIVAL si terra’ dall’ 11 al 14 settembre al Cinema Metropolis di Marciana Marina, Isola d’ Elba. E’ stato ideato da Nora Jaenicke, regista e sceneggiatrice amante della Elba e del Cinema Indipendente. Per questo suo progetto Nora e’ affiancata dal Direttore di Programmazione del Festival e attore Beniamino Brogi con il quale ha gia’ girato un cortometraggio sempre sull’isola e dalla Coordinatrice di Eventi l’ elbana Margherita Brandi. Il team non avrebbe mai potuto coronare il sogno di realizzare questo Evento senza il sostegno dello sponsor principale Acqua dell’Elba, di Patrick e Susanne Harford con la loro figlia Donatelle Felice, di Camilla Stengel moglie del famoso artista Karl Stengel, e di Paolo Ferruzzi coinvolto nel festival anche come Giurato nella categoria miglior Scenografia.

Al momento il Festival e’ gratificato dal sostegno dell’ArtHotel Gabbiano Azzurro che offre l’alloggio a tutti ad un prezzo scontatissimo oltre a ospitare gratuitamente i Membri della Giuria, ad offrire il cocktail di Benvenuto e un concerto del grande pianista Enzo De Rosa e della Violoncellista Kendra Grittani che verranno appositamente da Montreal grazie al generoso contributo della scrittirice Katherine Schimmel.

Inoltre si sono fatti avanti diversi altri Sponsor dell’Isola per offrire, a questi internazionali cineasti, cene aperitivi e eleganti serate di premiazione dopo ciascuna delle proiezioni. Il team del Festival ringrazia l’ Accademia del Bello, la Locman, l’Hotel Hermitage, Enjoy Elba, la Cabinovia del Monte Capanne, il Gruppo Nocentini, la Moby, Sporting Club Marciana Marina, Stabilimento Balneare Pino Solitario Fetovaia e il Comune di Marciana Marina.

Per quanto riguarda la Giuria il Festival ha gia attratto nomi illustri, pur essendo questa una prima edizione. Abbiamo Raphael Berdugo rinomato Produttore di Parigi (The Sicilian Girl, Miele, Caramel), Margherita Parrilla famosa ballerina e gia Etoile del Teatro dell’Opera di Roma, Paolo Ferruzzi scenografo e Libero Docente Accademia Belle Arti di Roma, Luciano Regoli artista elbano, Ugo De Vita attore e scrittore, Marco Maria Gazzano studioso di arti elettroniche, teorie dell’intermedialità, professore di Cinema all’Università degli Studi di Roma , e Maria Cuffaro nota giornalista televisiva.

In onore dell’evento saranno presenti sull’isola oltre trenta registi provenienti da tutto il mondo.

I cortometraggi che parteciperanno alla parte conclusiva del Festival sono 45 accuratamente selezionati dal Team preposto tra gli oltre 400 film pervenuti

Non tutti i filmmakers si sono potuti permettere il viaggio per recarsi sull’isola di persona ed è per questo che il Festival si augura di potere un giorno trovare uno Sponsor che venga a coprire loro le spese del viaggio come anche il pernottamento sull’Isola.

L’Elba e’ un posto perfetto per far confluire energie creative e forgiare nuove collaborazioni e ideare.

Nora Jaenicke con Beniamino Brogi sono nella convinzione che questo Festival possa crescere nel tempo e diventare un giorno un evento importante annuale per il quale si potranno recare sull’isola ospiti culturalmente interessati e provenienti da tutto il mondo e portare oltre la stagione estiva elbana.

I corti proiettati provengono da tutto il mondo: Iran, Brasile, India, Germania, Austria, Italia, America…

Le categorie premiate principali sono le seguenti:

Miglior Corto, Miglior Regista e Miglior Sceneggiatura.

Il premio in palio per la miglior Sceneggiatura e’ una residenza di sceneggiatura gratuita al workshop Nostos Screenwriting Retreats gestito da Nora Jaenicke tre volte l’anno.

Ci saranno inoltre delle Gift Bag per tutti i filmmaker donati da Enjoy Elba con prodotti tipici elbani quali Benvenuto sull’isola.

Tutti i filmmaker premiati riceveranno inoltre dei piccoli scrigni con inciso il Logo del Festival e il titolo del premio.

Infine un Premio speciale dato al miglior film su una tematica legata all’Arte. Premio ideato da Camilla Stengel nostro prezioso Sponsor e il premio e’ un omaggio all’ opera di suo marito il famoso artista Karl Stengel.