Trebisacce, inaugurazione della Scuola San Giovanni Bosco

“Poter studiare è un diritto di ogni studente. Garantire questo diritto e creare le migliori condizioni affinché esso possa venire esercitato in luoghi accoglienti, sicuri, capaci di stimolare la creatività e la voglia d’apprendere degli studenti, è un dovere che diviene primario per chi amministra e, come noi, crede fortemente che il miglior modo di investire sul domani sia operare per la crescita degli studenti di oggi, che rappresentano le fondamenta del nostro futuro. Attraverso la scuola noi vogliamo costruire solidarietà, dare speranza e non erigere muri. Vogliamo contribuire a formare i più giovani, affinché ognuno di loro possa rendere al meglio, esprimere in pieno le proprie potenzialità, per poi metterle a disposizione delle comunità a cui appartengono. Miriamo, con il nostro lavoro, operando perché la nostra sia una realtà moderna e all’avanguardia, ad arginare anche l’emigrazione giovanile, incominciando proprio dall’età della scuola dell’obbligo, e poi proseguendo con gli Istituti d’Istruzione Superiore e l’Università. Per questo è con grande emozione e soddisfazione che lunedì 16 settembre, alle ore 9.30, inaugureremo sia il nuovo anno scolastico sia le rinnovate strutture della scuola San Giovanni Bosco di Trebisacce, oggetto di lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico”.

Con queste parole, il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, ha annunciato l’importante evento che avrà luogo a Trebisacce, durante il quale un plesso scolastico completamente rinnovato verrà consegnato agli agli studenti, ai loro genitori e al corpo docente.

Finanziati attraverso la delibera C.I.P.E. 26/2016 – Decreto D.G. n.3 del 04/04/2017 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”, i lavori, che ammontano ad oltre 550.000,00 euro, interessano un complesso che ogni giorno accoglie circa 400 studenti, tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Elementare, a cui si affianca il corpo docente e il personale A.T.A. Una vera e propria piccola cittadina, che da lunedì potrà vantare un assetto funzionale e strutturale ancora più sicuro, anche sotto il profilo del rischio sismico.