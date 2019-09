Coldiretti: lunedì 30 settembre inaugurazione dell’ufficio zona a Gioia Tauro

Sempre di più vicini agli agricoltori e ai cittadini questo l’impegno corale della Coldiretti di Reggio Calabria che lunedì prossimo 30 settembre alle 16,30 inaugurerà il nuovo ufficio di Zona a Gioia Tauro (RC) sito in in via SS 111, n. 409. “Il nuovo quartier generale, collocato nel cuore della piana di Gioia Tauro, territorio strategico per l’agricoltura e l’agroalimentare– afferma Stefano Bivone Presidente della Coldiretti reggina – è stato richiesto fortemente da numerosi agricoltori e cooperative del comprensorio, cittadini e pensionati e offrirà alle imprese agricole ed alla collettività una concreta assistenza specialistica che spazia dal tecnico all’attività sindacale a quella sociale e di patronato e ancora fiscale con CAF e agronomica con il Centro Assistenza Agricola. Vogliamo essere sempre più prossimi alle aziende agricole – sottolinea il presidente Bivone – poiché le esigenze, richieste e sfide del presente e futuro sono molte e riguardano la fatturazione elettronica, i rapporti di lavoro, la tutela del Made in Italy, il dialogo con i cittadini e con le istituzioni. L’obiettivo è di rafforzare l’agricoltura di qualità e assicurare reddito. In spazi attrezzati – continua – mettiamo a disposizione l’autorevolezza nel dialogo, la professionalità del sindacato e la tenacia delle imprese agricole”. “L’ufficio è baricentrico rispetto al comprensorio e sarà affidato e coordinato dal segretario di zona Diego Cardillo Cambareri – aggiunge Pietro Sirianni direttore di Coldiretti Reggio Calabria – la sede – prosegue – è una ulteriore testimonianza di impegno concreto che Coldiretti mette a disposizione di un territorio che ha necessità di essere supportato da politiche ed azioni in grado di portare a soluzione le problematiche del settore agricolo e dei cittadini, con servizi su misura per contribuire ad accompagnare il rilancio e l’affermazione con tutti gli strumenti e l’assistenza adeguata per essere preparati alle sfide”. All’inaugurazione interverranno il presidente e il direttore di Coldiretti Calabria Franco Aceto e Francesco Cosentini, dirigenti della Coldiretti e autorità istituzionali