Dopo un incontro alla Regione A2A riprende i rilasci dell’acqua nel crotonese

Dopo che Coldiretti e Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese avevano stigmatizzato l’interruzione, nella mattinata di oggi 2 ottobre, della risorsa idrica da parte di A2A e informato il prefetto di Crotone per le conseguenze che da questo potevano scaturire, pochi minuti fa al termine di una riunione alla Regione alla presenza di tutte le parti, Regione Calabria, Coldiretti e Consorzio di Bonifica, l’A2A ha assicurato che ha già ripreso regolarmente i rilasci dell’acqua e questo, per il momento fino all’11 ottobre p.v. con la possibilità di proseguire qualora lo richiedessero le condizioni climatiche. “Il presidente della Coldiretti Calabria Franco Aceto e del Consorzio Roberto Torchia, hanno espresso soddisfazione per la positiva soluzione a beneficio degli agricoltori ”.