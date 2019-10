Rende, torna la scherma nella Galleria del Centro Metropolis

Domenica 6 ottobre, presso la galleria del Centro Commerciale Metropolis di Rende, si terrà “Scherma in Centro”, manifestazione dedicata a chi vuole scoprire la nobile arte del combattimento olimpico che affonda le sue radici nel duello dei cavalieri.

Appuntamento a partire dalle ore 16.30 con gli atleti del Club Scherma Cosenza che si esibiranno in una serie di assalti più veri del vero e con i Maestri del Club che spiegheranno ai visitatori le regole della spada, del fioretto e della sciabola.

Ai più piccoli, ma anche ai grandi, sarà concessa l’opportunità di provare a sfidare un amico o un atleta, utilizzando in tutta sicurezza i fioretti dimostrativi di plastica.

Tutti coloro che scenderanno in pedana riceveranno un buono per 4 lezioni di scherma completamente gratuite presso il Club Scherma Cosenza.