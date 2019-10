Rende. oggi è il giorno della Finale Nazionale di Miss Suocera 2019

È tutto pronto a Rende, per domenica 13 ottobre, quando alle ore 16.30 nella galleria del centro commerciale “Metropolis”, si accenderanno i riflettori per la finalissima di “Miss Suocera 2019”, il concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 25° edizione e riservato alle suocere italiane di tutte le età.

Le partecipanti, oltre a fare passerella dovranno sostenere alcune prove di abilità, come cantare, ballare, recitare una poesia, presentare una ricetta gastronomica, cimentarsi in prove creative e sportive e confrontarsi con la “temibile” nuora.

La vincitrice assoluta del concorso, insieme alle 11 vincitrici di fascia, saranno le protagoniste del Calendario di “Miss Suocera 2020”.

L’evento sarà presentato da Paolo Teti, ideatore e Patron del concorso, affiancato da una bellissima donna calabrese, Natasha Fato “Miss Mamma Italiana 2018” (nella foto).