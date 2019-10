Trebisacce, successo della Giornata dedicata all’Educazione Ambientale

L’Amministrazione comunale di Trebisacce e il delegato all’ambiente Franz Apolito hanno espresso grande soddisfazione per il bilancio finale della Giornata dedicata all’educazione ambientale che si è svolta a Trebisacce, così come nel resto nel mondo, il 27 settembre.

L’evento, ha visto protagonisti l’I.T.S. G. Filangieri e l’I.P.S.I.A. Aletti di Trebisacce, i cui studenti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, hanno sviluppato due differenti progetti.

Gli studenti dell’I.T.S. G. Filangieri hanno creato un Centro di educazione alla sostenibilità, finalizzato a raccogliere le idee destinate a favorire la tutela dell’ambiente provenienti da tutti gli istituti scolastici del territorio. La prima proposta emersa nell’ambito del confronto è l’introduzione di un sistema Plastic free all’interno dello stesso Istituto Filangieri.

L’Istituto Aletti ha invece preferito porre in essere un’azione diretta con un intervento sul territorio finalizzato ad eliminare detriti e rifiuti abbondonati nella Pineta di Trebisacce e nella zona di 108.

“A Trebisacce – ha dichiarato il delegato all’ambiente Franz Apolito – le coscienze ambientali, anche grazie al duro lavoro che stiamo portando avanti come amministrazione comunale, sono vive e vitali, soprattutto nei più giovani. Sono molto soddisfatto dell’iniziativa dei due istituti scolastici e di aver potuto condividere l’esperienza maturata e i risultati raggiunti. Sotto il profilo ambientale, con la sue sei Bandiere Blu e le due bandiere Spiga Verde, con le tante innovazioni proposte, con il servizio di raccolta differenziata ormai consolidato su percentuali altissime, stiamo dando il buon esempio ai cittadini del territorio che ci premiano con feedback positivi come quelli espressi dagli studenti di Trebisacce”.