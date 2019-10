La performance Erbario Antropologico di Cristina Sammarco

Si è svolta la performance “Erbario Antropologico”, all’isola d’Elba a Marciana Alta.

I partecipanti saranno accompagnati da una guida per una passeggiata di 2 ore nel bosco di S.Cerbone. A fine trekking si rientrerà verso la casa del Parco, dove proseguirà l’esperienza con il contributo dell’artista.

Il progetto nasce dagli studi di scienziati americani e russi degli anni ’50-’60 che dimostrano la capacità delle piante di comunicare attraverso il loro sistema bioelettrico, non dissimile al nostro sistema nervoso.

I visitatori sono coinvolti, in un gioco scientifico, a entrare in contatto emotivo con i fiori e le piante e a percepirne i messaggi: un gesto fantasioso che ribalta la prospettiva, ponendo l’uomo in posizione di ascolto e non di dominio verso la natura. L’artista elabora la forma e il colore delle piante scelte, insieme al messaggio che esse hanno ispirato, creando opere su carta in ricordo di un’esperienza che è soprattutto di conoscenza interiore.

Per informazioni telefonare all’InfoPark di Portoferraio, componendo 0565-908231.