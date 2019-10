Tutti in alto i boccali e all’Oktoberfest

E’ iniziata la seconda edizione di Oktoberfest, organizzata da Wisea Eventi con il patrocinio del Comune di Rende, del Comune di Cosenza, della Provincia di Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza e Confindustria.

La manifestazione, infatti, così come avviene a Monaco di Baviera si è aperta con una grande parata che è partita dal municipio di Rende. Il corteo è approdato nella grande tensostruttura allestita al Villaggio Europa dove il sindaco Marcello Manna ha stappato la prima botte (nella foto) e dare inizio ai festeggiamenti seguiti da uno spettacolo pirotecnico a mezzanotte.

Dodici giorni di divertimento, ricchi di eventi culturali, popolari e commerciali.

Domenica 27 ottobre alle 10,30 così come lo scorso anno la Santa Messa cittadina e subito dopo la Fanfara dei Bersaglieri, nel parco dell’evento. Domenica 4 novembre, nella serata di chiusura una grande sorpresa colorerà di magico il cielo di Rende.

Non mancheranno il Luna Park aperto tutti i giorni dalle ore 15 e il sabato, la domenica ed il primo novembre dalle ore 11, per far sì che anche i più piccoli possano divertirsi sulle giostre in momenti meno affollati. Divertimento assicurato per tutti, non resta che aspettare il sindaco pronunci O’zapft is.

Ecco il programma:

DOMENICA 27 OTTOBRE

10:30 Santa Messa cittadina al Paulaner Oktoberfest

11:30 Apertura Beergarden

11:30 Apertura LUNAPARK Family Day con sconto del 50% fino alle 12.30

12:00 Esibizione Fanfara 1° Reggimento Bersaglieri

12:30 Apertura giornaliera padiglione del Paulaner Oktoberfest

12:30 Animazione con Band Bavarese no stop

00:30 Dj Set Franco Siciliano

01:00 Chiusura giornaliera Paulaner Oktoberfest

LUNEDÌ 28 OTTOBRE

18:00 Apertura Beergarden

19:30 Apertura giornaliera padiglione del Paulaner Oktoberfest

20:00 – 21:30 Animazione con Band Bavarese

22:30 Musica live con BEACH BOYS, cover ufficiale italiana

00:30 Dj Set Franco Siciliano

01:00 Chiusura giornaliera Paulaner Oktoberfest

MARTEDÌ 29 OTTOBRE

18:00 Apertura Beergarden

19:30 Apertura giornaliera padiglione del Paulaner Oktoberfest

20:00 – 21:30 Animazione con Band Bavarese

00:30 Dj Set Franco Siciliano

01:00 Chiusura giornaliera Paulaner Oktoberfest

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

18:00 Apertura Beergarden

19:30 Apertura giornaliera padiglione del Paulaner Oktoberfest

20:00 – 21:30 Animazione con Band Bavarese

22:30 Musica Live con “Klab” Sonia Tiano

00:30 Dj Set Franco Siciliano

01:00 Chiusura giornaliera Oktoberfest in Tour Calabria

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

18:00 Apertura Beergarden

19:30 Apertura giornaliera padiglione del Paulaner Oktoberfest

20:00 – 21:30 Animazione con Band Bavarese

22:30 Notte Halloween con “Zabatta Staila Crew”

00:30 Dj Set con Franco Siciliano

02:30 Chiusura giornaliera Paulaner Oktoberfest

VENERDÌ 1 NOVEMBRE

10:30 Apertura LUNAPARK

11:00 Apertura Beergarden

12:30 Apertura giornaliera padiglione del Paulaner Oktoberfest

12:30 Animazione con Band Bavarese no stop

00:30 Dj Set con Franco Siciliano

22:30 Musica live con RUBBER SOUL, la notte dei Beatles

02:30 chiusura giornaliera Paulaner Oktoberfest

SABATO 2 NOVEMBRE

11:30 Apertura LUNAPARK

11:30 Apertura Beergarden

12:30 Apertura giornaliera padiglione del Paulaner Oktoberfest

12:30 Animazione con Band Bavarese no stop

22:30 Band musica dal vivo

00:30 Dj Set Franco Siciliano

02:30 Chiusura giornaliera Paulaner Oktoberfest

DOMENICA 3 NOVEMBRE

11:30 Apertura LUNAPARK FAMILY DAY con sconto del 50% fino alle 12.30

11:30 Apertura Beergarden

12:30 Apertura giornaliera padiglione del Paulaner Oktoberfest

12:30 Animazione con Band Bavarese no stop

00:30 Dj Set Franco Siciliano

01:00 Chiusura giornaliera Paulaner Oktoberfest

LUNEDÌ 4 NOVEMBRE

18:00 apertura Beergarden

19:30 Apertura giornaliera padiglione del Paulaner Oktoberfest

21:30 Estrazione Premi Sponsor

21:30 Esibizione dei “Cinghios Group”

22:30 Musica Live con QUEEN FOREVER

00:30 Dj Set Franco Siciliano

01:00 Festa di chiusura al Paulaner Oktoberfest; grande spettacolo pirotecnico di chiusura