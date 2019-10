Venezia, il primo seminario post incidente critico per le Forze dell’ordine

Si è appena concluso a Venezia il primo seminario Post-incidente critico per Operatori delle Forze dell’ordine e del Soccorso. L’ha organizzato la Fervicredo, unitamente all’Aigesfos (Associazione Italiana per la Gestione dello Stress nelle Forze dell’Ordine e del Soccorso). Si è trattato di un’iniziativa in cui ci si è avvalsi dell’altissima figura professionale del professor Roger Solomon, consulente di numerosi Enti di Polizia negli Stati Uniti e in Europa, e di cui è stato reso un dettagliato resoconto nel corso della conferenza stampa organizzata per venerdì scorso, alle 12, presso il Centro Cardinal Urbani (via Visinoni 4/c – Venezia-Zelarino).