Dichiarazione del sindaco Franco Mundo

In merito alle imminenti elezioni regionali il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo (nella foto), ha dichiarato:

“Ora come non mai in Calabria serve l’apporto delle energie e intelligenze migliori.

Tutti i dati parlano di un continuo peggioramento delle condizioni socio- economiche della regione.

Non a caso proprio in questi giorni il Presidente dello SVIMEZ ha dichiarato che “La Calabria è in caduta libera. Lo spopolamento, l’invecchiamento e la disoccupazione spingono la regione ad incrementare il suo divario rispetto al resto del Paese”.

I servizi latitano, la sanità è in bancarotta e i giovani sono costretti ad emigrare perché l’occupazione diventa una chimera nella regione. Su tali presupposti, pur apprezzando il lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione regionale, serve ora un cambio di passo. Serve una nuova classe dirigente e l’esperienza di tanti giovani amministratori che hanno proiettato in avanti le loro comunità e che devono ora essere utilizzate al servizio dell’intera regione.

Serve una rivoluzione culturale e generazionale, bisogna riconquistare la fiducia nella politica.

Le elezioni regionali devono servire proprio a questo.

Tutti ci auguriamo che nel centrosinistra si trovi una sintesi nell’interesse generale, bandendo ogni ambizione personale.

Noi non siamo contro nessuno, siamo con il PD e per la crescita e lo sviluppo della Calabria, prigioniera di vecchi sistemi e di dirigenti politici autoreferenziali.

Non possiamo consegnare la regione ad una destra populista e demagogica, vecchia nei metodi e senza idee. Occorre coinvolgere i giovani e non fare appelli. Occorrono fatti concreti e idee lungimiranti per non far perdere almeno la speranza. Non c’è più tempo!”.