Il Gospel dei Vocal Blue Trains nella chiesa parrocchiale di Campo nell’Elba

Domenica 15 dicembre a Marina di Campo nella chiesa Parrocchiale si terrà il concerto dei Vocal Blue Trains. La manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale del comune rientra in quelli che sono gli eventi in cartellone per le prossime feste natalizie. Un appuntamento di spicco che non poteva mancare in un programma importante di eventi come quello predisposto in occasione delle prossime feste. Il concerto avrà inizio alle ore 17.00 . I Vocal Blue Trains sono un gruppo vocale fondato e diretto da Alessandro Gerini, cantante e arrangiatore Italo-Polacco. Una realtà poliedrica che sposa l’impronta corale del gospel e della polifonia tradizionale con le moderne sonorità della musica elettronica e dell’ambient house.Il progetto conta oltre 60 concerti in Italia, Europa e Asia, e vanta prestigiose partecipazioni ad alcuni tra i più importanti festival internazionale come il Lucca International Choir Festival (Italia), Wien International Festival for Choirs and Orchestras (Austria), il Prague Advent Choral Meeting (Repubblica Ceca) ed il Jeju International Choir & Symposium 2018 (Corea del Sud) e Moscow Sounds 2019 (Russia).