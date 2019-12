Concerto di Natale in Duomo di Portoferraio, Coro Gospel “The Voices of Victory”

L’Associazione Amici del Festival “Elba, Isola musicale d’Europa” in collaborazione con il Comune di Portoferraio invita a partecipare al concerto Gospel presso il Duomo sabato 21 dicembre alle ore 19.00 ( ingresso libero) per un appuntamento straordinario con il gruppo americano The Voices of Victory .

Una formazione gospel proveniente dalla città di Orlando, in Florida, quel profondo sud degli Stati Uniti nei quali la grande musica gospel è nata. Profondamente religiosi, l’ensemble è nato nelle parrocchie battiste e ha col tempo assunto un ruolo di rilievo nella musica della comunità religiosa della città. Grazie al loro talento, dal piccolo ambito delle Churches sono arrivati prima ai principali luoghi di musica cittadini (fissa la loro presenza la domenica mattina per il “Sunday Brunch” alla House of Blues di Orlando) poi in tutti gli Stati Uniti, fino a essere invitati, in veste di coristi, sui palchi dei più notevoli artisti della scena pop e gospel statunitense .

Il Comune di Portoferraio e l’associazione Amici del Festival hanno aderito quest’anno alla prestigiosa rassegna “Toscana Gospel Festival” giunta alla sua XXIVa edizione e che ospita i piu grandi gruppi gospel americani in varie località della Toscana