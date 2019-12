Marciana e il presepe vivente

Vigilia di Natale. Il borgo elbano di Marciana diviene scenario della rappresentazione della Natività. Varcata la porta che conduce all’interno del paese si entra a Betlemme all’epoca della nascita di Gesù; un viaggio nel tempo in cui soldati, cittadini e senatori vivevano una quotidianità condivisa.

La storia anima strade e piazze del paese trasportando lo spettatore all’interno di una vera e propria esperienza. Maria e Giuseppe in cammino, i re Magi, i soldati romani che pattugliano le vie di Betlemme, Erode nel suo palazzo, sapranno coinvolgervi in un’atmosfera d’altri tempi.

Il presepe nasce nel 1992 ed oggi come allora viene realizzato da tutta la popolazione, che trasforma l’antico borgo nello scenario realistico della rappresentazione della natività; ogni anno l’ambientazione cambia e propone nuovi allestimenti, storie e personaggi.

Fin dagli inizi si è caratterizzato per la riapertura di numerosi fondi del paese, un tempo sedi degli antichi mestieri per renderli nuovamente vivi: il fornaio, il pescatore, il fabbro, i venditori di spezie e tanti altri sapranno accogliervi nel loro mondo in un affascinante incontro tra tradizioni locali, storia sacra e teatro dove vivrete la vera magia del Natale.

L’edizione del 2019 sarà realizzata dal Comune di Marciana in collaborazione con l’associazione il Rifugio e la popolazione. Il presepe Vivente viene rappresentato la sera della vigilia di Natale alle 21.30 con repliche il 25, 26 e 29 dicembre alle ore 17.30.