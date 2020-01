Trebisacce, iniziata la campagna elettorale per Franco Mundo

Costruire una Calabria migliore: è questo l’obiettivo che si pone l’Avv. Franco Mundo, sindaco di Trebisacce e candidato alle prossime elezioni regionali nella Lista “Io resto in Calabria”, a sostegno di Pippo Callipo.

“Ho scelto di mettere la mia esperienza, maturata prima come Consigliere provinciale e poi come Sindaco di Trebisacce, al servizio della nostra Calabria. Impegno, orgoglio e passione sono gli strumenti necessari per ridare dignità al nostro territorio, spesso dimenticato e abbandonato.

La Sibaritide, lo Ionio, il Pollino non sono terre di conquista, ma territori che hanno sviluppato una propria identità, esigenze e visioni, che vivono prospettive che non possono più essere frustrate o ignorate.

Ho scelto di sostenere Pippo Callipo perché è un uomo del fare, concreto, che vuole e può cambiare in meglio le dinamiche obsolete che stanno arrugginendo la bellezza della Calabria.

Se il nostro territorio si unirà, compatto, forte, risoluto e deciso, io mi impegno ad essere la sua voce, la voce di tutti quei cittadini che vivono le difficoltà dovute ad una sanità dolente e immobile, all’assenza di infrastrutture, comprese quelle nautiche, e servizi, all’abbandono dei borghi che si stanno spopolando, e al turismo privo di una programmazione politica.

Ridiamo una voce alla nostra terra, riconquistiamo ciò che c’è stato sottratto, facciamo sentire il peso elettorale di un territorio ricco di storia e cultura. Insieme possiamo cambiare la Calabria, insieme possiamo costruire una Calabria migliore”.