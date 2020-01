Call per il nuovo Consiglio d’amministrazione dell’Unical

Si rinnova il Consiglio di amministrazione dell’Università della Calabria. Il mandato dei vecchi componenti è, infatti, terminato il 31 dicembre scorso, pertanto il rettore Nicola Leone ha emanato un avviso pubblico per la selezione di cinque nuovi membri interni, che siano cioè in servizio almeno per i prossimi tre anni presso l’Unical come professori, ricercatori o personale tecnico-amministrativo, e di due esterni.

L’avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato sull’Albo ufficiale di ateneo e sul portale Unical, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Alto, naturalmente, il livello dei profili professionali richiesti, tutti con esperienza, sia per quanto riguarda i 5 interni che i 2 esterni.

Sarà poi il rettore Nicola Leone, di concerto con il Senato accademico, a designare i sette componenti che faranno parte del nuovo Consiglio di amministrazione. Il mandato sarà della durata di tre anni, rinnovabile per una sola volta consecutivamente. Le candidature dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2020.