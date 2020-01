Roberto Vizzari: “Creare rete Musei metropolitani, biglietti unici per connettere diverse realtà”

“La cultura è uno dei punti chiave del mio programma elettorale, ed è un settore a cui tengo particolarmente, così come dimostrato anche negli anni di amministrazione nel Comune di San Roberto, e ritengo non debba essere sottovalutata, in quanto può portare a grossi benefici anche dal punto di vista economico”. E’ quanto sostiene Roberto Vizzari, candidato Udc alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nella circoscrizione Sud.

“In questo senso attenzione alla cultura significa agire con efficienza ed efficacia nel mettere in rete saperi e risorse, dove è necessario conoscere per valorizzare.

L’ultimo censimento museale della Regione Calabria risale a poco meno di dieci anni fa, e registrava nell’area metropolitana di Reggio ben cinquantacinque musei, di cui la metà di proprietà e gestione comunale.

Spesso si tratta di piccoli comuni in cui un volontariato sempre più logorato è chiamato per amore della propria terra e della cultura a sostituirsi ad istituzioni disattente” continua Vizzari.

“La mia proposta, in tal senso, è quella di avviare una serie di reti museali, con scelte di biglietti unici e cumulativi in grado di connettere realtà piccole quanto variegate”.

Come? “Portando in Consiglio la realizzazione di una consapevole e capace cabina di regia regionale, in grado di bilanciare gli interventi grazie ad una visione più amplia e d’insieme”.