Il liceo “Galilei” apre le porte agli studenti dell’I.C. “Corrado Alvaro”

Le porte del Liceo “G. Galilei” di Trebisacce si sono spalancate lunedì 13 gennaio 2020 per accogliere gli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado Corrado Alvaro, che a settembre inizieranno un nuovo percorso di studio e vivono in questi giorni l’emozione della scelta delle coordinate che potrà avere il proprio domani.

Il loro arrivo è stato salutato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Franca Tortorella, dall’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 alla guida della prestigiosa istituzione scolastica, e dalle responsabili dell’Orientamento, Prof.ssa Giulia Baleno e Prof.ssa Concetta Cardamone.

A illustrare le dinamiche, le prospettive, le possibilità e il futuro che da un cammino intrapreso nell’ambito della formazione scolastica liceale derivano, sono stati gli stessi studenti dell’Istituto G. Galilei, a testimonianza della soddisfazione e dell’attaccamento per la propria scuola sviluppato dai giovani uomini e dalle giovani donne che si stanno formando tra le mura di un’eccellenza scolastica calabrese, forte, in questi anni, di numerosi successi e riconoscimenti a livello regionale e nazionale.

Gli alunni dell’I.C. Corrado Alvaro hanno visitato i moderni e attrezzati laboratori di scienze, fisica, lingue e l’innovativa aula suggestopedica, realtà messe al servizio degli indirizzi propri del Liceo Scientifico, Liceo Scientifico di Scienze Applicate, Liceo Classico, Liceo Linguistico, consolidate realtà a cui quest’anno si affianca l’innovativo Liceo delle Scienze Umane, particolarmente adatto per chi vive la passione dei linguaggi e delle metodologie formative e di indagine delle scienze umane.

Grande entusiasmo da parte dei giovani studenti delle classi terze, che attraverso l’attività laboratoriale e di accoglienza, hanno potuto scoprire i numerosi progetti in corso nell’ambito dell’attività didattica e extra didattica del Liceo quali Libriamoci, Il Quotidiano in Classe, Doniamoci per Vivere, Teatro in Lingua, La tua Idea di Impresa, Scuola di Cinema, Educare alla cultura della Legalità, Giochi Sportivi Studenteschi-Special Olympics, Olimpiadi di Fisica, Matematica, Problem Solving, Cultura, Talento e Informatica, Certificazioni linguistiche, indispensabili nel mondo del lavoro, solo per citarne alcuni, tutti supportati da partner di livello nazionale che vanno dalla casa editrice Rubbettino fino alla ConfIndustria della Provincia di Cosenza.

Il tutto senza dimenticare gli importanti progetti e partenariati europei dall’Erasmus+ “Think Globaly, Act Locally” e alla Mobilità Transnazionale: let’s go Toward Irlan.

Dunque, una proposta culturale e formativa sconfinata, adatta a stimolare la creatività degli studenti, formandoli e preparandoli al percorso universitario e all’ingresso nel mondo del lavoro.

Un messaggio che gli studenti del Liceo hanno trasmesso con efficacia ai loro colleghi più giovani che ora sanno che il Galilei è un luogo in cui crescere, formarsi e apprendere, vivendo la propria carriera scolastica, nella serenità garantita dalla professionalità e competenza di un corpo docente qualificato ed esperto, e dalla squadra che costituisce l’assetto amministrativo funzionale, dinamica e attiva.