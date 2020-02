Continua la stagione al Teatro degli Audaci con “Rumori fuori scena”

Roma – Ritorna il grande cult “Rumori fuori scena” di Michael Frayn al teatro degli Audaci il 13 febbraio alle ore 21:00 per la regia di Flavio De Paola!

L’ormai conosciuto direttore artistico, nonchè regista Flavio De Paola salirà sul palco, insieme alla sua affermatissima compagnia, per interpretare una delle commedie più esilaranti della storia, messa in scena per la prima volta nel 1983.

Flavio De Paola, Antonio Coppola, Serena Renzi, Gianluca delle Fontane, Antonella Rebecchi, Ilario Crudetti Giorgia Masseroni, Michele Schena, Aurora Sebastiani saranno i protagonisti di una “sgangherata” compagnia teatrale, impegnata nell’allestimento di una commedia, che vive le varie vicissitudini di routine, che li accompagneranno fino alla chiusura del sipario.

Una commedia che ha saputo oltrepassare i confini del tempo e dello spazio, rimanendo di grande attualità e continuando, con la sua verve dal gusto anglosassone, a divertire il pubblico come trent’ anni prima. Uno spettacolo nello spettacolo, con protagonista una stravagante compagnia teatrale alle prese con una rappresentazione da portare in scena. Le prove a sipario aperto danno luogo a gag, equivoci e singolari situazioni con grande coinvolgimento del pubblico che, ormai, è affezionato a questa pièce. Una commedia che, dopo tanti anni di repliche, continua a non stancare mai. Portato per la prima volta in Italia sul palco del Teatro Vittoria, Rumori fuori scena, si guadagna, a pieno diritto, l’inserimento in cartellone al Teatro degli Audaci anche per questa nuova stagione, dato il successo ottenuto nella precedente.

Si tratta di una commedia scoppiettante, dal ritmo incalzante e con spassosissime gag che si susseguono vorticosamente, definita la più divertente degli ultimi 30 anni: “era dai tempi della “screwball comedy” degli anni Trenta che non ci si divertiva così vedendo una commedia” sostiene la critica.

A questo punto non ci resta che invitarvi a visitare la pagina http://www.teatrodegliaudaci.it e prenotare il posto in prima fila, telefonando al numero 06 94376057 per assistere ad uno spettacolo unico ed irripetibile.