Corigliano-Rossano alle sfilate mondiali di Alta Moda

Alta moda, è di Corigliano – Rossano l’unica calabrese hair stilist stellata del team Selected by Beautick di Beppe d’Elia, il creativo a servizio della bellezza che pettina ed acconcia le modelle e star internazionali delle passerelle più prestigiose. Mariassunta Acri, in arte Mariassunta Vanità, protagonista dei più grandi backstage da dove nascono i beauty look delle sfilate.

Da Sciacca per l’evento Alta moda, alta sartoria e alta gioielleria targato Dolce & Gabbana, alle due ultime edizioni della attesissima e prestigiosissima Semaine dell’Haute Couture a Parigi, dalla New York Fashion Week alla Settimana della Moda di Milano che ha aperto i riflettori sulle collezioni autunno/inverno 2020-2021 proprio ieri (mercoledì 19) e che si concluderà lunedì 24.

Sono, questi, solto gli ultimi eventi in ordine di tempo che hanno visto Mariassunta Vanità volare nelle Capitali simbolo nel mondo della moda per affiancare, insieme a colleghi da tutta Europa, lo staff guidato da d’Elia.

Antonio Ortega, Tony Ward, Yanina Couture, Alexis Mabille, Custo Barcellona, Pamella Roland. Sono alcune delle firme che hanno sfilato sulle grandi passerelle e le cui modelle sono state acconciate da Selected by Beautick. Tra le indossatrici anche la supermodella etiope Liya Kebede, tra le più pagate al mondo, che ha indossato gli abiti Moncler.

La partecipazione da protagonista a questi eventi continua ad impreziosire il percorso di vita e professionale di Mariassunta che da oltre 10 anni è impegnata nella valorizzazione e nell’esaltazione della bellezza. Touche Royal, la nuova tecnica di schiaritura dei capelli e Metamorphosis il percorso di identity fashion ed al tempo stesso progetto di responsabilità sociale e marketing territoriale, attraverso i principali marcatori identitari della Città del Codex e del Castello Ducale, sono i due progetti principali con i quali la giovane e ricercatissima hair influencer calabrese si è imposta nello scenario territoriale e regionale e che contraddistinguono la sua filosofia che fa della formazione continua, del viaggio, della bellezza, dello stile, della sperimentazione, del gioco di squadra, delle emozioni e della creatività le sue coordinate ed il suo costante orizzonte. – (Fonte: FONTE: MARIASSUNTA VANITÀ – CORIGLIANO-ROSSANO – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).