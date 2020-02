L’Associazione Albergatori Isola d’Elba ha partecipato alla Fiera del Turismo Holiday World che si è tenuta a Praga del 12 al 16 febbraio.

L’apertura di un nuovo centro fieristico è indice della vivacità di questo “piccolo” paese europeo, sempre più interessante per le nostre proposte. E’ per questo che, nonostante l’impegno economico che ciò comporta, abbiamo deciso di partecipare anche a questo evento, in continuità con un programma che l’Associazione Albergatori ha elaborato da tempo, per portare le aziende socie all’attenzione dei mercati internazionali.

L’interesse per l’Elba è sempre forte (come si evince anche dall’aumento delle presenze), anche se nei primi due giorni l’afflusso di pubblico è stato limitato (senza dubbio la paura da Corona Virus ha influenzato l’evento sia come espositori – non era presente infatti il padiglione dedicato alla Cina – sia come presenze), mentre è stato notevole durante il fine settimana.

Ringrazio i nostri sponsor Acqua dell’Elba, Locman, Gruppo Nocentini, i nostri soci presenti e i collaboratori.