Gli albergatori elbani a Monaco di Baviera

L’Associazione Albergatori Isola d’Elba ha partecipato con un proprio stand alla FREE, Fiera del Turismo che si è tenuta a Monaco di Baviera dal 19 al 23 febbraio. Il padiglione dove si trovava il nostro stand era dedicato all’Italia, nazione ospite d’onore per il 2020, molto curato, con gli spazi ben evidenziati e varie manifestazioni collaterali dedicate al nostro paese. L’affluenza alla fiera è stata notevole così come al nostro stand, speriamo che la Baviera continui a dimostrarci questo interesse e che si superino con successo e in breve tempo le difficoltà che tutto il comparto turistico si trova ad affrontare in questo momento. Molto apprezzata la riapertura dei collegamenti aerei tra Pisa/Firenze/Milano e Monaco di Baviera, che avvicinano ancor più la nostra isola alla Germania, che da sempre è un nostro mercato di riferimento. Ringrazio il nostro presidente Massimo de Ferrari e il consiglio AAE, i nostri sponsor, Acqua dell’Elba, Nocentini, i nostri soci presenti, la Blunavy, i collaboratori e le ragazze che mi hanno aiutato allo stand.