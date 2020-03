Marciana, Soptimist dell’Elba celebra la Festa della Donna

Il Soroptimist International Club Isola d’Elba non si ferma. Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, ha infatti organizzato “Donne in Cammino per il Cuore” un trekking di sensibilizzazione e informazione sulle malattie cardiovascolari nelle donne e sulla medicina di genere alla Madonna del Monte. All’evento, patrocinato dal Comune di Marciana, prenderanno parte la guida “emozionale” Alessio Gambini che trova nella montagna il rifugio ideale del corpo e dell’anima, la guida ambientale Federica Ferrini, la biologa nutrizionista Anna Colombi, l’insegnante di scienze motorie dell’I.T.C. Cerboni Simonetta Neto e una cardiologa. La giornata è dedicata al progetto nazionale del Soroptimist d’Italia “Si parla di Cuore” per far sicché le donne prendano coscienza della medicina di genere e in particolare modo delle patologie cardiovascolari che registrano una percentuale di casi più alta rispetto a quella degli uomini; è inoltre un’occasione di aggregazione e di condivisione dei principi e della mission del Soroptimist che è sempre a fianco delle donne. Non a caso, in occasione del trekking, si raccoglieranno dei fondi per aiutare un bambino nato prematuro la cui famiglia ha dovuto affrontare, nei suoi primi 3 anni di vita, (e continua ancora a farlo) ingenti spese per le cure.