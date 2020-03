Insieme per #INOSTRIANGELI

I valori del “Bello” e del “Buono”, parti fondanti e integranti della filosofia di THUN, insieme a una policy interna votata alla Corporate Social Responsibility, trovano la loro massima realizzazione nella Fondazione Lene Thun, che rappresenta oggi la prima Onlus per dimensione e diffusione nell’ambito della terapia ricreativa sul territorio italiano, con attività continuative settimanali rese possibili grazie ai volontari, all’organizzazione, alla disponibilità e alla generosità di molti.

La Fondazione Lene Thun ONLUS, da anni impegnata nel regalare sorrisi ai bambini delle oncologie pediatriche attraverso la modellazione ceramica, ha deciso di donare 100.000 euro e di lanciare una raccolta fondi straordinaria per sostenere lo sforzo dei medici, degli infermieri, nonché di tutto il personale sanitario specialistico costantemente impegnato in prima linea nella lotta contro il COVID-19 e potenziare così le strutture ospedaliere e i reparti di terapia intensiva coinvolti.