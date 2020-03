Milazzo, morto Pasqualino Garro: colui che rinunciò alla carica di Sindaco il giorno dopo la sua elezione

Nella serata di Domenica si è spento Pasqualino Garro, originario di Siracusa,78 anni, già consigliere comunale di Milazzo con la Democrazia Cristiana. A metà degli anni ‘70 nel corso di un particolare momento politico, fu nominato per una notte Sindaco della città, ma l’indomani si dimise dall’incarico. Negli ultimi tempi Garro, ex dipendente dell’Inail, lascio’ il quartiere di S.Papino dove era molto stimato per essere ospitato in una casa famiglia della periferia. Sgomento tra gli amici che insieme ai parenti provvederanno alla benedizione del feretro in seguito alle disposizioni del coronavirus.