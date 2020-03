Coronavirus, Milazzo: individuo della Siremar negativo al test

E’ risultato negativo il tampone eseguito nei confronti dell’individuo che si trovava sulla neve Siremar, ma in via precauzionale, dalla tarda serata di ieri nel porto di Milazzo rimane bloccata la nave Filippo Lippi del gruppo Caronte & Tourist. Una notizia positiva che rappresenterà sicuramente un piccolo conforto per i milazzesi, che al momento non registrano alcun contagio all’interno del loro territorio.