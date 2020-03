Coronavirus, Milazzo. Le dichiarazioni del sindaco Formica sul caso Siremar: “L’individuo è stato sottoposto al tampone presso l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto”

Trasportato questa notte presso l’ospedale di Barcellona un individuo che avrebbe messo in allarme il personale e i passeggeri a bordo di un traghetto della Siremar che rientrava da Milazzo. Abbiamo intervistato telefonicamente il sindaco Giovanni Formica, che ci ha forniti ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

“Siamo ancora in attesa di conoscere l’esito del tampone, l’individuo è stato portato questa notte presso l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Ieri è stato monitorato dal presidio sanitario e i sanitari hanno rilevato che aveva la temperatura alta, l’hanno tenuto sotto controllo per un paio d’ore per vedere l’andamento, ma quando hanno visto che la temperatura non si abbassava è stato portato all’ospedale di Barcellona. Il tampone è stato eseguito e a breve avremo l’esito”.