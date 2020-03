Coronavirus, Barcellona Pozzo di Gotto: nuovo caso positivo all’ospedale Cutroni-Zodda

C’è purtroppo un nuovo tampone positivo al coronavirus a Barcellona Pozzo di Gotto. E’ quello effettuato su un uomo di 67 anni originario di San Piero Patti. E’ il secondo caso nel piccolo centro nebroideo dopo la posività al Covid 19 accertata su un uomo di 55 anni.

Salgono quindi i casi in provincia di Messina. Non basta leggere ed avere paura. Il coronavirus sta dimostrando anche sul nostro territorio di essere molto contagioso. Quindi è ora davvero che la gente capisca che deve rimanere in casa una volta per tutte e uscire solo in caso di reale necessità.