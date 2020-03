L’amore a Palermo ai tempi del Coronavirus: coppia denunciata perché scoperta a fare sesso in macchina

Sorpresi a fare sesso in auto infrangendo anche i divieti per il contrasto al coronavirus. Un atto di per sé vietato ma nel punirlo spesso le forze dell’ordine indugiano preferendo lasciare gli amanti alla loro intimità.

Questa volta però una coppia di Palermo è andata incontro alla denuncia. E sì, perché farlo nel bel mezzo di un’epidemia di coronavirus è vietatissimo in quanto ritenuto anche rischioso per sè e per gli altri.

C’è da dire che la circostanza specifica non è considerata tra le eccezioni ai divieti previste dai decreti del governo nè viene inserita tra quelle indicate nell’autocertificazione. Così, i carabinieri di Palermo hanno denunciato «una coppia che si accingeva ad appartarsi in un parcheggio di via Basile» del capoluogo siciliano.