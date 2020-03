Ancora furti al Policlinico di Palermo, ladri nel laboratorio d’analisi per il coronavirus

Nuovo furto nella notte al Policlinico di Palermo. Dopo i raid compiuti negli spogliatoi del reparto di Medicina d’urgenza, prima, e in quelli di Chirurgia plastica, poi, stavolta i ladri hanno preso di mira addirittura i laboratori delll’Istituto di igiene, quello in cui cioè vengono analizzati i tamponi del coronavirus effettuati sui casi sospetti della Sicilia occidentale.

Sono stati scassinati gli armadietti del personale. Forse un medico in servizio è riuscito a vedere uno dei ladri.

Si stanno verificando eventuali danni a monitor e apparecchiature, che non dovrebbero essere stati compromessi. Sono stati di nuovo svaligiati gli armadietti degli spogliatoi del reparto di Chirurgia plastica e poi in altri due piani ha forzato e portato via le monete da due distributori di bevande e merende. Tutto in una notte, la quarta di seguito in cui vengono denunciati i furti.

A indagare sugli assalti al policlinico ci sono carabinieri e polizia. Adesso, però, le forze dell’ordine avrebbero l’identikit di uno dei ladri.