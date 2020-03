Barcellona Pozzo di Gotto, violento incidente stradale: conducente senza patente

Traffico rallentato nel pomeriggio in via Garibaldi, proprio davanti al cinema Corallo. Due vetture, una Fiat Qubo e una Lancia Ypsilon sono entrate violentemente in collisione. Solo tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei mezzi. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri, a cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime indiscrezioni, non ancora confermate, i militari avrebbero accertato che l’uomo alla guida della Lancia non avrebbe mai conseguito la patente e l’auto, sarebbe priva di copertura assicurativa.