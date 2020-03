Milazzo in preghiera per combattere il coronavirus

Oggi 25 marzo la Conferenza Episcopale Italiana ha invitato a pregare in questo tempo di prova per sconfiggere la pandemia. In occasione dell’odierna solennità liturgica dell’Annunciazione alla B.V.Maria, è già partito un tam tam pure tra le parrocchie e le famiglie di Milazzo che alle ore 12 attraverso il suono delle campane con rintocchi a festa delle nostre Chiese cittadine, si sono radunate in comunione con Papa Francesco per invocare il Signore con le preghiere del Padre Nostro e dell’Angelus. In serata l’iniziativa sostenuta dai media con dirette sui canali satellitari e via streaming, dopo la celebrazione eucaristica si rinnoverà l’appuntamento spirituale alle ore 21 con la recita del Santo Rosario.